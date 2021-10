Moção de Aplauso de Belarmino Lins destaca data nacional dos fisioterapeutas

Em Moção de Aplauso, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) parabenizou os profissionais fisioterapeutas do Estado do Amazonas, notadamente os que atuam no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, que, neste 13 de Outubro, comemoram o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional.

“Com alegria, respeito e reconhecimento, registramos, neste Dia 13 de Outubro, as comemorações alusivas ao Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, uma data em que milhares de profissionais de saúde festejam a fisioterapia, uma importante área da saúde envolvida com o estudo, prevenção e tratamento de lesões no corpo humano decorrentes de traumas e doenças adquiridas ou genéticas”, ressalta o parlamentar na Moção.

Ao enfatizar a importância da data, Belarmino exaltou o papel do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), que orienta e disciplina o exercício da profissão. “No Amazonas, são 34 profissionais fisioterapeutas que atuam no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, incansáveis trabalhadores diariamente atendendo as demandas de saúde dos amazonenses”, diz o líder progressista.

Segundo números oficiais do Conselho Regional de Fisioterapia da 12ª Região (CREFITO 12), presidido por Elineth Braga Valente, o total de profissionais registrados no Estado do Amazonas é da ordem de 3.291 fisioterapeutas. A média de atendimentos no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio é de 1.806/mês, sendo importante ressaltar que até 30 de setembro último ocorreram 16.256 atendimentos naquela unidade de saúde. “Isso demonstra a eficiência das ações, sempre com amor, dedicação e alta qualidade, dos fisioterapeutas amazonenses”, afirmou Belarmino.