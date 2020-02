MISTÉRIO: Satélite abandonado no espaço em 1967 volta a transmitir sozinho

Depois de quase quatro décadas flutuando sozinho no espaço, um satélite abandonado volta à ativa e começa a enviar sinais sonoros fantasmagóricos para a Terra – ninguém sabe exatamente o por quê.

Essa história parece o começo de um filme da franquia Alien, mas o satélite é real e tem nome: é o LES1, largado em órbita pelos americanos em 1967.

Até agora, a NASA achava que o tal satélite já tinha virado lixo espacial há muito tempo, e não imaginava que a lata velha ainda fosse capaz de transmitir qualquer sinal, por mais fraco que fosse.

Isso porque o LES1 falhou em sua missão antes mesmo de entrar em órbita: desenvolvido pelo MIT como um teste militar, ele foi lançado em janeiro de 1965, junto com outros oito satélites (nomeados de LES1 a LES9), mas teve um problema sério de lançamento que acabou fazendo com que ele ficasse “estacionado” muito antes do que deveria. O erro no lançamento também fez com que as transmissões do satélite fossem cortadas.

Como todos os outros LES tiveram sucesso, os cientistas responsáveis nem ligaram para o LES1, sozinho e calado no espaço sideral. Eles pensavam que o trambolho – que é do tamanho de um carro – acabasse virando lixo espacial e pronto, mas não foi o que aconteceu: em 2013, o astrônomo amador Phil Williams, de North Cornwall, no Reino Unido, captou um sinal de rádio bizarro vindo do satélite.

Assustado, ele enviou o sinal para o MIT, e recebeu a confirmação de que era mesmo uma transmissão do satélite abandonado.

A explicação do MIT não tem nada de extraterrestre: embora as baterias do LES1 tenham desintegrado durante o lançamento, o pequeno satélite tinha painéis para captar energia solar, então a hipótese mais aceita é que os sinais de rádio sejam enviados para a Terra quando as placas são recarregadas pelo Sol.

Para os cientistas da NASA e do MIT, o legal dessa descoberta é perceber que nem toda tecnologia antiga é de se jogar fora: histórias como essa mostram que as máquinas velhas podem resistir por muito tempo em ambientes extremamente inóspitos, o que é uma boa dica de que estamos construindo satélites e naves do jeito certo. Isso ou os alienígenas estão se apossando do nosso lixo espacial por alguma razão militar de domínio da Terra… Vai saber.

fonte: EXAME