‘Missão Alto Solimões’ do Niffam realiza escuta ativa na faixa de fronteira

Com a finalidade de fortalecer as potencialidades locais, estimular o desenvolvimento socioeconômico, bem como fomentar o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação na região do Alto Solimões, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) realizará, entre os dias 09 e 13 de março, oficinas e debates nos municípios de Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamin Constant.

A “Missão Alto Solimões” tem por objetivo discutir a pauta “A Possibilidade de Implementação do Parque Tecnológico e das Rotas de Integração Nacional na Região do Alto Solimões”, além de debater sobre o desenvolvimento de áreas de fronteiras. A ação é desenvolvida pelo Núcleo para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Estado do Amazonas (Niffam), da Sedecti, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

O encontro contará com a presença de representantes do MDR, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Comando do 9º Distrito Naval – Marinha do Brasil, do Ministério da Economia, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), entre outros órgãos, instituições e atores locais.

“Essa Missão tem como objetivo fortalecer o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da região do Alto Solimões e, com isso, visamos fazer um estudo sobre a viabilidade de implantação de um centro tecnológico na região, em parceria com o MDR, por meio do Niffam, o qual a Secti coordena. Nessa missão, convidamos vários atores importantes para conhecer a realidade da região, para que possamos pensar em como desenvolver a região de modo sustentável e responsável”, destaca a secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, Tatiana Schor.

Segundo a secretária, a proposta é pensar em um desenvolvimento econômico, inclusivo e participativo. Tatiana Schor reforça, ainda, que a participação da sociedade civil organizada é muito importante, pois, além do Centro Tecnológico, a Missão Alto Solimões também irá discutir a possibilidade de trazer para o Alto Solimões as Rotas de Integração Nacional, em especial as rotas do açaí, da fruticultura e a rota da pesca.

“Por isso, a presença da sociedade é muito importante para participar dos debates com suas opiniões, porque acreditamos que um processo de desenvolvimento requer a participação de todos”, complementou.