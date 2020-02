Mirtes Salles incentiva mulheres de Manaus a empreender e aumentar renda familiar

Em curso oferecido no último sábado (01/02), cerca de 20 mulheres participaram do projeto “Mulher Empreendedora”, capacitação destinada a mulheres que desejam empreender ou querem potencializar seus negócios. O evento ocorreu nas dependências da quadra da Escola de Samba Sem Compromisso, no bairro Nova Cidade.

O curso de empreendedorismo foi idealizado pela Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que é presidida pela vereadora Mirtes Salles (PL), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Durante o curso, foram abordados os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade, como comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal.

Na área de assistência técnica de celular, Crislene Batalha, 27, começou o seu investimento há 5 anos, mas sentiu que precisava ampliar o negócio. “Eu me interessei muito quando ouvi falar neste curso de capacitação e vou me inscrever no projeto Mulher Empreendedora, da vereadora Mirtes Salles. O curso é muito interessante, está sendo muito importante ver outros depoimentos e mulheres se posicionando no mercado”, ressaltou.

Ao término do curso, cada participante recebeu um certificado entregue pela vereadora Mirtes Salles.

Além da capacitação técnica, as mulheres cadastradas no projeto “Mulher Empreendedora” têm acesso a linhas de crédito, para implantar ou ampliar o próprio negócio. Segundo informações da assessoria técnica da Comissão da Mulher, cinco mulheres já foram beneficiadas com a linha de microcrédito, com o limite de até R$ 5 mil reais. A partir do dia 10 de fevereiro, serão feitos novos encaminhamentos à Afeam, conforme informou o instrutor do curso de empreendedorismo, Vitor Benitah.

Para participar do projeto, basta ir ao gabinete número nove, da vereadora Mirtes Salles, localizado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), com os seguintes documentos: RG (cópia e original), CPF (cópia e original) e comprovante de residência, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.