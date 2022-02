Ministro lança edital de Bioeconomia e Transformação Digital da Amazônia

Durante agenda com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcos Pontes, nesta sexta-feira (04/02), o governador Wilson Lima destacou investimentos de R$ 24 milhões já implementados pelo Governo do Amazonas em bioeconomia e transformação digital. Na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Pontes lançou o edital de Bioeconomia e Transformação Digital da Amazônia (Finep Amazônia).

Segundo o governador, os R$ 24 milhões estão investidos em linhas de pesquisa financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

“Tenho conversado muito com a nossa equipe da Fapeam para que os nossos investimentos sejam para todas as vertentes, sobretudo para a bioeconomia. Nós temos um potencial muito grande em cadeias produtivas como a do açaí, temos o manejo do pirarucu e de outras riquezas e produtos da natureza, que podem ser comercializados e revestidos em renda para a nossa população”, disse o governador, que também agradeceu ao ministro pelos investimentos no Amazonas.

Entre os investimentos feitos, em 2019, o Estado lançou o Programa de Apoio à Incubadoras (Pró-Incubadoras) e o Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Centelha). O Pró-Incubadoras contou com investimentos de R$ 2,85 milhões. O Centelha, R$ 1,82 milhão investidos para estimular o empreendedorismo inovador – empresas de bases tecnológicas.

Em 2020 o Governo do Amazonas lançou o Programa Fapeam/Fapesp, estimulando a colaboração entre pesquisadores do Amazonas e São Paulo. O investimento foi da ordem de R$ 1,5 milhão. No mesmo ano, foram destinados R$ 3,4 milhões para o Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter), fomentando a interiorização de atividades em bioeconomia. Mais R$ 4,2 milhões foram investidos no Programa de Apoio à Inovação Tecnológica (Tecnova II), selecionando propostas empresariais para desenvolvimento de produtos inovadores.

Em 2021, foram repassados mais R$ 3 milhões para o Centelha II, estimulando o empreendedorismo com recursos de subvenção e bolsas de fomento, e R$ 4.700.800,00 para o CT&I Áreas Prioritárias, apoiando propostas de pesquisa científica, tecnológica e de inovação.

CT&I

Wilson Lima destacou que o Governo do Amazonas iniciou este ano impulsionando a área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) com o lançamento de oito editais. Com esses editais, os investimentos desde o início da atual gestão estadual alcançam R$ 300 milhões.

Em 2022, serão R$ 61.210.880,00 em investimentos para apoiar a formação de recursos humanos, pesquisas em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e socioambiental, além de projetos de popularização da ciência.

Além disso, o governador reajustou entre 10% e 50%, as bolsas pagas pela Fapeam e incluiu novas modalidades como bolsas em produtividade em pesquisa, pós-doutorado e pós-doutorado empresarial. O reajuste das bolsas foi feito no final de dezembro e em janeiro os bolsistas receberam o pagamento reajustado.

Finep Amazônia

O objetivo do edital lançado pelo ministro Marcos Pontes é fomentar o crescimento social e econômico da população amazônica. A iniciativa, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do MCTI, vai destinar R$ 30 milhões em recursos para projetos em Bioeconomia e Transformação Digital da Amazônia.

“Hoje nós estávamos sobrevoando a floresta e imaginando quanta coisa a gente ainda não conhece nessa nossa floresta amazônica, a gente só conhece 4% da biodiversidade. Imagine a gente aumentar esse conhecimento. Essa biodiversidade pode transformar os estados da Amazônia nos estados mais ricos do nosso país”, disse o ministro. Ele também salientou a importância da formação de novos profissionais em áreas relacionadas à transformação digital, serão necessários cerca de 159 mil nos próximos cinco anos.

Poderão participar da seleção empresas de qualquer porte sediadas no Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O edital completo está disponível em: http://www.finep.gov.br/.

“Esse edital abrange uma área maior que, inclusive, a própria área da Suframa. Ele está exatamente nesse conceito de mais Amazônia e menos Manaus. Nós temos que extrair a nossa riqueza e o nosso desenvolvimento para toda a região e, aqui no Amazonas, para o interior”, destacou o superintendente da Suframa, general Algacir Antonio Polsin.

