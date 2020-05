Ministro da Saúde desembarca em Manaus neste domingo

O ministro da Saúde, Nelson Teich, embarca neste domingo (3) para Manaus. Na capital do Amazonas, ele deve se reunir com o governador do estado, Wilson Lima, o prefeito Artur Virgílio Neto, para discutir a situação do enfrentado ao novo coronavírus. Ele deve visitar hospitais de campanha e retaguarda para Covid-19. O estado registra um dos piores cenários do país, com o sistema de saúde superlotado. São mais de 6 mil casos da doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, ao desembarcar na capital, Teich segue para reunião na sede do Governo do Amazonas, com o governador e prefeito. O secretário-executivo, general Eduardo Pazuello, também estará na comitiva. Na segunda-feira (4), eles devem visitar serviços de saúde, como o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Azir, o Hospital de Campanha Municipal e o Hospital de Retaguarda Nilton Lins. Está prevista, ainda, visita ao Comando Militar da Amazônia (CMA), também na capital. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro da Saúde, em substituição a Luiz Henrique Mandetta, o oncologista Nelson Teich defende a necessidade de isolamento social horizontal no combate ao coronavírus. Por G1