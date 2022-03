Ministério das Comunicações publica edital com mais de 200 vagas

O Ministério das Comunicações está com 217 vagas abertas para diferentes áreas de atuação com inscrições até a próxima segunda-feira, 14, às 18h. Para comunicadores, o edital prevê a jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de R$ 6.130. O certame será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Após aprovação no concurso público, as pessoas selecionadas serão contratadas de forma temporária pelo Ministério, pelo período de quatro anos, que podem ser prorrogados por, no máximo, mais um ano. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da União, os novos profissionais da área de comunicação serão responsáveis por “planejar, organizar, controlar e assessorar as unidades organizacionais na área de comunicação social”.

Para participar da seleção é necessário que os candidatos tenham diploma de graduação em ensino superior (em qualquer área de formação) e experiência profissional superior a três anos na área de atuação, ou seja, comunicação social. São considerados trabalhos anteriores em instituições públicas ou privadas.

O concurso é composto por provas objetivas e exame de títulos. A primeira tem a função eliminatória, enquanto a segunda é apenas classificatória. Para participar, os interessados devem inscrever-se por meio da página do Cebraspe, até a próxima segunda-feira, 14, às 18h.

Com informações do Portal Comunique-se