Ministério da Saúde transfere recursos para pagamento de UBS Fluvial de Atalaia do Norte

Na última semana, o Ministério da Saúde realizou a transferência de R$ 1,9 milhão para a Prefeitura de Atalaia do Norte referente à emenda parlamentar do senador Plínio Valério (PSDB) para a efetivação do pagamento da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Lusmarina Lopes da Silva, que está em fase finalização e equipagem na capital do Amazonas.

Agora, perto da entrega, a embarcação está recebendo os últimos retoques na parte externa e a aquisição de equipamentos de última geração para a equipagem da embarcação que vai atender as necessidades de saúde da zona Rural de Atalaia do Norte.

A articulação para a aquisição da UBS Fluvial é fruto da articulação do prefeito Denis Paiva e o vice-prefeito Giuliano Galate em suas viagens à Manaus em busca de recursos e melhorias para o município.

Comunidades ribeirinhas de todas as calhas serão beneficiadas com os atendimentos que serão realizados pela UBSF que leva o nome da Agente Comunitária de Saúde (ACS) Lusmarina Lopes da Silva, falecida em 2021. A homenagem foi feita à servidora pública que por tantos anos dedicou a sua vida a atender as pessoas com dedicação e cuidado.

