A partir desta quarta-feira (24), o Ministério da Saúde exigirá informações de pacientes com Covid-19 como seu CPF, o número do cartão do SUS e a sua nacionalidade. Com a mudança, o número de óbitos no estado de São Paulo caiu vertiginosamente.

Após a alteração, foram registradas 281 mortes nas últimas 24 horas em São Paulo. No dia anterior, o número chegou a 1.021 vítimas. A nova diretriz afeta os dados nacionais.