Ministério da Saúde lança mais um edital do Programa Mais Médicos com cerca de 3 mil novas vagas

Para melhorar a assistência nas Unidades Básicas de Saúde da Atenção Primária em todo o país, o Ministério da Saúde lançou mais um edital do Programa Mais Médicos com aproximadamente 3 mil novas vagas.

O objetivo é fortalecer a rede de Atenção Primária à Saúde em todos o país e ampliar o enfrentamento à pandemia da Covid-19 no cuidado imediato e dando suporte à campanha de vacinação contra o coronavírus.

As vagas vão reforçar o atendimento em locais com situação epidemiológica mais crítica, como o Acre, por exemplo.

Para participar do Mais Médicos, os profissionais precisam ter formação em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil e registro no Conselho Regional de Medicina.

Além do provimento de profissionais, o programa tem a finalidade de aperfeiçoar os médicos da Atenção Primária em Saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde através da oferta de curso de especialização por instituição pública e atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Atualmente, 15.370 médicos atuam no Programa.