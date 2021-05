Ministério da Saúde anuncia vacinação de pessoas sem comorbidades até 59 anos

O Ministério da Saúde (MS) autorizou a vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidades. Nota técnica do MS, divulgada nesta sexta-feira (28), recomenda a vacinação da população em geral de maneira escalonada e por faixas etárias decrescentes em paralelo à imunização dos grupos prioritários.

Conforme o MS informou, o envio de doses aos estados para atender esse público será de forma escalonada, juntamente com outros grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) pactuou a antecipação da vacinação da população por faixa etária e dos trabalhadores da educação, na quinta-feira (27/05). O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Marcellus Campêlo, durante live nas redes sociais do Governo do Amazonas após reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, nesta sexta-feira (28).

Ainda sem data estabelecida para início da vacinação, de acordo com o secretário, o critério para definição de doses para população geral sem doenças preexistentes será pactuado na Comissão Intergestores Bipartite do Amazonas (CIB), por meio da coordenação estadual do Programa Nacional Imunização (PNI).

“A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas já está fazendo os estudos para saber qual o percentual que poderá ser disponibilizado para vacinação abaixo de 60 anos. A vacinação dos grupos prioritários será finalizada, mas quando identificarmos a possibilidade de um percentual (de doses) para (população) abaixo de 60 anos já estamos autorizados fazer a destinação”, afirmou o secretário.

Marcellus Campêlo destacou que a nova fase da vacinação obedecerá a ordem decrescente de idade. “É uma importante notícia que amplia a esperança na cobertura vacinal abaixo de 60 anos e sem comorbidades. Lembrando que a priorização será por faixa etária decrescente. Primeiro os mais velhos e em seguida os mais novos”, ressaltou.

Trabalhadores da educação

O Governo do Amazonas iniciou a vacinação do grupo da Educação no dia 17 de maio, pela Região Metropolitana de Manaus (RMM). Em Manaus, os trabalhadores da área começaram a ser vacinados no dia 19 de maio. Conforme o secretário estadual de Educação, em exercício, Luis Fabian Barbosa, foi alcançado mais de 80% de vacinados no interior e na capital está próximo de atingir 90% do público apto a receber o imunizante contra a Covid-19.

*Com informações da assessoria