Ministério da Justiça institui Comitê da segunda fase do ‘Em Frente Brasil’ de combate a crimes violentos

O Ministério da Justiça e Segurança Pública instituiu comitê da segunda fase do projeto “Em Frente Brasil”. O Comitê será responsável pela validação e execução dos planos, além de promover o monitoramento e a avaliação do impacto das ações implementadas nos cinco municípios pilotos: Goiânia (GO), Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR). A partir da implementação do plano nessas cidades, será avaliado o alcance dos objetivos do projeto para a instituição do programa em outros municípios.

O Comitê será composto por até cinco membros titulares e seus respectivos suplentes, que serão indicados pelo Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esses integrantes vão ficar em Brasília e pertencer ao quadro de servidores da pasta.

O projeto “Em Frente Brasil” consiste na articulação entre a União, os estados e os municípios para a redução da criminalidade violenta com foco em áreas de alta concentração de crimes, por meio de ações de prevenção, coordenadas em um modelo de gestão integrada.

Fonte: Brasil 61