Ministério da Defesa envia 400 militares para o estado de Pernambuco

O Ministério da Defesa, por intermédio das Forças Armadas, atua, junto à Defesa Civil, no socorro às vítimas de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra no estado de Pernambuco.

A ação integra esforço do Governo Federal em resposta às fortes chuvas que atingiram municípios pernambucanos nos últimos dias. Aproximadamente 400 militares estão envolvidos na operação prestando o auxílio necessário.

Durante a madrugada, houve o emprego de tropas em tarefas de apoio à Defesa Civil local e ao Corpo de Bombeiros. As Forças Armadas auxiliam, também, na gestão de emergências na localidade de Travessa Serra Negra, no município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

Após alagamento da área interna, os militares removeram pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes; apoiaram no resgate a civis no bairro de Jiquiá, Recife.

Além disso, tropas de Engenharia das Forças Armadas estão em deslocamento do município de São Bento do Una para auxiliar na capital pernambucana.

Desde sábado(28), as Forças Singulares trabalham junto às equipes de gerenciamento de crise do Governo do Estado verificando as necessidades de apoio.

*Com Agência Brasil