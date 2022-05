Milton Nascimento se despede dos palcos este ano e anuncia última turnê

O cantor comentou sobre a decisão no ‘Altas Horas’ de ontem (14)

Aos 79 anos, Milton Nascimento comunicou que se aposentará dos palcos. O anúncio foi feito no “Altas Horas” de ontem (14). E para se despedir, o cantor fará uma última turnê, chamada “A Última Sessão de Música”.

No Instagram, ele escreveu: “A ÚLTIMA SESSÃO DE MÚSICA: Turnê de encerramento de carreira. Confira todas as datas no site: aultimasessaodemusica.com (link na bio). Ingressos em 18/05, às 12h”.

No programa, o cantor comentou sobre a decisão e garantiu que nunca sairá do universa música: “Solto a voz na estrada desde os 13 anos. Minha música me levou aos quatro cantos do mundo em seis décadas. Me tornei cidadão do mundo sem deixar de ser brasileiro. Este ano completo 80 anos e essa turnê marcará minha despedida dos palcos. Da música jamais”.

A turnê “Última Sessão” começa em junho e vai até o fim do ano. Ela rodará todo o Brasil!

Com informações do IG