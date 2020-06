Militar morre após paraquedas não abrir durante salto

Um soldado, identificado como Pedro Lucas Ferreira Chaves, morreu na manhã deste sábado ao cair enquanto executava um exercício durante o lançamento de paraquedistas na Base Aérea dos Afonsos, em Realengo, Zona Oeste do Rio. A equipe do site O DIA flagrou o momento do acidente.

De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), durante o salto, Pedro ficou preso à aeronave, um modelo C-105 Amazonas e, após os procedimentos de emergência, a abertura do paraquedas do militar não ocorreu adequadamente.

Ainda conforme o CML, o soldado Chaves sofreu ferimentos graves, recebendo os primeiros socorros por parte da equipe médica local. A vítima foi conduzida ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), na Vila Militar, onde foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o Comando Militar Leste informou que foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Confira na íntegra:

“A Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste informa que na manhã deste sábado, dia 20 de junho de 2020, lamentavelmente ocorreu um acidente fatal durante o lançamento de paraquedistas na Base Aérea dos Afonsos.