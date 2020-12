Militar da Aeronáutica morre em acidente de trânsito, na Zona Leste

O soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) Lucas Matheus Leal de Melo, de 20 anos, morreu após colisão entre carro conduzido por ele e um caminhão-baú, na tarde desta segunda-feira (30), por volta das 13h, na avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manus. O militar ainda chegou ser reanimado no local do acidente. As informações são da A Crítica.

Segundo informações de testemunhas à polícia, o carro modelo Fiat/Palio, de cor prata, conduzido pelo militar, aquaplanou durante a forte chuva e deslizou na pista. Desgovernado, o veículo de passeio que estava sentido bairro-Centro, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão utilitário.

Com o impacto da violência, Lucas Matheus ficou gravemente ferido. O acidente mobilizou policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A médica Adriana Garcia, tenente do Exército Brasileiro (EB), da VTR-Bombeiros ABC 25, tentou pela reanimação, mas o militar não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 13h20. Os procedimentos foram acompanhados por colegas de quartel da vítima, que ficaram bastante emocionados. Informações são que o militar estava atrasado para o trabalho.

Um dos ocupantes do caminhão da empresa Actual Cargo Ltda., estava em estado de choque. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local auxiliando o fluxo de veículos e, por conta da pista escorregadia, aplicaram pó de serragem para evitar acidentes.

Após os trabalhos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo da vítima foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.