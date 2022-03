Miley recebe Anitta no palco do Lolla e canta ‘Boys Don’t Cry’

Uma das principais atrações do segundo dia de Lollapalooza, a cantora Miley Cyrus roubou a cena no palco principal do festival ao cantar “Boys Don’t Cry”, da cantora brasileira Anitta, ao lado da artista.

A eterna Hannah Montana recebeu Anitta para cantar o sucesso logo após “Mother’s Daughter”, uma das músicas mais pedidas pelos fãs.

Após a performance, Miley falou sobre a cantora:

“Obrigado, Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Anitta, obrigado por vir. Eu realmente amo essa sua música”, falou Miley.

“Anitta é uma dessas pessoas que eu se eu ligar e pedir para ela vir ao meu apartamento falar sobre garotos ou outra coisa, ela estará lá. Mas se eu ligar pra ela e falar que quero sair e fazer a melhor festa que o mundo já viu, ela vai cuidar para que seja a festa mais louca”, completou.

“Se eu ligar para ela e falar que quero vir para o Lollapalooza e cantar uma música comigo, ela também faria isso. Preciso começar a vir para o Brasil mais vezes para sair com Anitta”, finalizou Miley, aos risos.

Com informações do Uol