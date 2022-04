Microsoft e Recode abrem cursos que ajudam a voltar ao mercado de trabalho

Programa Prepare-se para Voltar é composto por sete cursos, totalmente online e gratuitos, para qualificar profissionais e encurtar o caminho para processos seletivos

O Brasil tem, segundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) divulgados em dezembro de 2021, 5,8 milhões de desalentados, categoria em que se encaixam as pessoas que simplesmente desistiram de buscar um emprego. O número é 25,3% superior ao dado registrado em igual período do ano anterior, o que reflete uma faceta cruel do mercado de trabalho: num universo em que 12 milhões de pessoas procuram uma vaga, é cada vez maior o volume de gente que não consegue a recolocação. Foi pensando nessa fatia que a ONG Recode, que desenvolve projetos voltados ao empoderamento digital, uniu-se à Microsoft e, juntas, desenvolveram o programa Prepare-se para Voltar. Composta por sete cursos de tecnologia totalmente online e gratuitos para ajudar quem deseja voltar ao mercado, a edição 2022 do programa já está com inscrições abertas.

“As formações em tecnologia oferecem um caminho extremamente promissor. Além de ser um segmento em alta, com grande volume de oportunidades, estamos falando de um conhecimento que fará diferença independentemente da área de atuação do profissional. A quarta revolução industrial tem causado disrupção em todas as indústrias com disseminação da inteligência artificial. Conhecimentos sobre tecnologia, portanto, podem capacitar as pessoas para o futuro de diferentes campos do mercado de trabalho”, explica Rodrigo Baggio, fundador e CEO da Recode.

Criada há 27 anos, a ONG desenvolve projetos em que a tecnologia ajuda a transformar vidas e criar oportunidades. Os projetos de empoderamento digital já atingiram mais de 1,8 milhão de pessoas em 12 países e consolidaram uma rede com mais de mil parceiros.

“Enxergamos nesse tipo de iniciativa uma excelente estratégia para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento digital. O grande diferencial do ‘Prepare-se para Voltar’ é a conexão com empregabilidade e o uso das habilidades aprendidas no mercado de trabalho. Mais do que capacitar pessoas, a proposta é diminuir a distância entre as pessoas desempregadas e as vagas de trabalho abertas”, comenta Lúcia Rodrigues, líder de Filantropia da Microsoft Brasil.

As inscrições para o “Prepare-se para voltar” são feitas no site da Recode. É possível escolher entre as trilhas “Ferramentas digitais para o mercado de trabalho”, “Reprogramando seu futuro”, “Desenvolvimento de sistemas web” e “Tecnologias para o futuro”. Todos disponibilizam gratuitamente certificados reconhecidos pela Microsoft após a conclusão.

