‘Meu governo será o da continuidade’, garante Alfredo Nascimento ao Blog da Floresta

O entrevistado da vez pelo Blog da Floresta, na lista de candidatos a chefe do Executivo Municipal, é o ex-prefeito Alfredo Nascimento (PL). Em sua carreira política, ele acumulou duas vezes o mandato de prefeito de Manaus, já foi deputado federal, senador e vice-governador do estado. Atualmente, conta com o apoio do tucano Artur Neto (PSDB), atual prefeito, para a eleição.

Nascimento também conta com a vice Conceição Sampaio (PSDB) na chapa, que já foi vereadora, deputada estadual e federal pelo Amazonas. Por quase seis anos, Nascimento foi titular do Ministério dos Transportes, durante o governo Lula. Formado em Letras pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), ele também cursou Matemática.

Ex-superintendente da Suframa, também já passou pelas secretarias de Fazenda e Administração do Governo do Estado. Caso eleito, uma das medidas é continuar ajuste fiscal principalmente no tocante à gestão previdenciária. Veja a entrevista na íntegra a seguir:

Considerando a sua experiência na máquina pública, como o senhor planeja os primeiros dias na Prefeitura, caso eleito?

Alfredo Nascimento – O meu governo será o da continuidade. Vou manter as coisas boas que o prefeito Artur Virgílio Neto fez em Manaus, principalmente com relação ao ajuste fiscal. O que eu entender necessário, vou mudar para que seja melhorado. Darei atenção especial a três eixos: saúde, transporte público e geração de emprego e renda. A saúde será reestruturada para que atenda 100% da população que necessita do Sistema Único de Saúde (SUS). Trarei de volta o médico da família. No transporte coletivo, uma exigência será que os empresários emplaquem os ônibus aqui em Manaus, quero ônibus novos e adaptáveis ao corredor exclusivo, com portas à esquerda. Minha gestão vai consertar o sistema. A pandemia da Covid-19 atingiu duramente a capital amazonense, não só pelo número de mortos, como também pelos efeitos negativos na economia do município, resultando na redução de postos de trabalho, inclusive. A redução do emprego formal aumenta o número de pessoas que querem sair da informalidade para montar seu próprio negócio. Nosso plano de governo contempla a volta de financiamentos para pequenos empreendedores alavancarem seus negócios, com o Banco Social, além disso, também vamos dar a oportunidade a jovens que buscam a experiência, tão cobrada na hora de encontrar o primeiro emprego, com o Programa Primeiro Passo. A empregabilidade será uma prioridade para nós. Quero voltar a ser prefeito para servir essa cidade e ajudar nossa população a reencontrar o caminho da prosperidade em seus negócios. Se a indústria e o comércio se recuperarem, isso significará mais empregos. E, logicamente, a realização de concursos públicos é essencial. Eu e a minha vice Conceição Sampaio temos grande experiência política e administrativa e juntos pretendemos também realizar o maior programa social da história da cidade, priorizando políticas públicas voltadas à assistência social e ao fortalecimento da cidadania.

Qual seu plano prioritário para a saúde?

AN – A saúde em Manaus terá um impacto positivo logo no primeiro ano do meu governo. Vamos realizar um concurso para mais de 2,6 mil vagas para profissionais da saúde, aí incluídos médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e técnicos em enfermagem, dentistas, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas. O programa Médico da Família vai voltar, ampliando fortemente as visitas aos pacientes em suas residências. Isso vai agilizar os procedimentos e evitar que as pessoas busquem atendimento nas UBSs sem a real necessidade. Muita coisa pode ser resolvida com a prevenção e é nessa área que vamos investir de forma estratégica. São essas equipes que vão reforçar o atendimento nas unidades que já existem e nas 100 Casinhas da Saúde que vamos implantar, anexas a UBSs de áreas que ainda precisam de expansão na estrutura para atender melhor a população. A saúde da mulher será uma prioridade para mim e para a Conceição. Vamos combater com muita energia o câncer de mama e do colo do útero, o que mais mata em Manaus. A gente sabe que cuidando da mulher, a gente cuida de toda a família. Na Educação nosso esforço será direcionado prioritariamente para a qualidade do ensino. A educação avançou muito com a gestão do Artur que tirou Manaus do 23° lugar e chegou a nona posição no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Meu compromisso é ir mais longe ainda e colocar Manaus entre as cinco melhores do país em educação de qualidade e acessível a todas as crianças. É claro que para isso acontecer teremos que investir em novas escolas e contratação de profissionais que terão a valorização que precisam. Foi no meu governo que os professores tiveram o melhor salário do país na época e conquistaram também o merecido Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, PCCR, uma reivindicação antiga da categoria. Além disso, tiveram acesso e incentivo para cursar pós-graduação e mestrado. A maioria, inclusive, concluiu o curso superior, que não era uma unanimidade entre eles.

Qual sua visão sobre as obras na rodovia BR-319, visto que já foi Ministro do Transportes? Haverá interlocução com o governo federal sobre o tema?

AN – A verdade é que eu fiz mais da metade da rodovia BR-319. Dos 877 quilômetros, eu fiz mais de 400 quando fui ministro dos Transportes. Quando assumi o ministério, tinha a promessa, do então presidente Lula, de fazer a BR-319, que até aquele momento não possuía trafegabilidade. E apesar da falta de licenciamento ambiental para o trecho central asfaltei mais de 400 quilômetros da rodovia nos extremos, entre as cidades de Porto Velho e Humaitá e outro trecho saindo de Manaus. Eu não sabia que havia um impedimento no meião da rodovia. Que até então não existia a falta de licenciamento ambiental. Aliás, é a única rodovia do país que exigiram estudo de impacto ambiental. Quando eu vi esse imbróglio no meio, e como eu era o ministro e tinha recursos, eu trabalhei os extremos da rodovia enquanto se discutia o licenciamento. Na pavimentação dos extremos também foram construídas 16 pontes, sendo uma delas de 1.100 metros sobre o rio Madeira. Agora até existe linha de ônibus ligando a vários municípios entre Manaus a Porto Velho. Inventaram essa história da BR-319 precisar de licença para que não se fizesse a rodovia. Eu tomei todas as providências que foram necessárias e contratei três estudos de impacto ambiental. Ninguém no Amazonas fez absolutamente nada na BR-319 nos últimos 9 anos depois que eu saí do ministério. E o que tem lá, que é mais da metade, foi feito por mim. Cumpri minha obrigação.

Em meio ao aumento de casos, internações e mortes por Covid, como o senhor pretende lidar com a pandemia no ano que vem? Considera um isolamento mais rígido?

AN – A pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, exige responsabilidade e união de esforços de todos. No Amazonas foram mais de 4 mil vítimas e hoje as autoridades sanitárias não descartam nova onda de contaminação pelo vírus, o que aumenta a necessidade de investimentos de quem for eleito. Assumindo a prefeitura, vou seguir as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto ao isolamento social e vou reestruturar a atenção básica para atender 100% da população, trazendo de volta as casinhas de saúde com os médicos da família fazendo visitas domiciliares, o que, tenho a convicção, de que vai ajudar a prevenir a doença e tratá-la logo no início, evitando mortes. O prefeito Artur Neto já colocou as 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de horário ampliado para atender preferencialmente casos suspeitos de Covid-19, e vou reforçar os serviços as UBSs para que mais pessoas possam ser tratadas na atenção básica, evitando superlotação de hospitais. Outras medidas vão ser a testagem em massa da população com o teste rápido da Covid-19, evitando mais contaminação, com o isolamento das pessoas que testaram positivo, quebrando a cadeia de transmissão. Caso seja necessário, vou buscar parceria com a iniciativa privada para aumentar a oferta de leitos para pacientes que precisem de tratamento mais especializado.

Qual o seu plano sobre mobilidade urbana e transporte coletivo, considerando o crescimento desordenado e a expansão da periferia em Manaus?

AN – Manaus avançou muito na infraestrutura nos últimos anos. Obras importantes para a mobilidade urbana e para a vida das pessoas. Precisamos continuar o que está bom e resolver o que ainda precisa de solução. E principalmente, dar continuidade a obras que já começaram. Manaus não pode parar. É preciso avançar muito nas soluções para o trânsito que exige agilidade com segurança para motoristas e passageiros. Ao menos quatro grandes obras viárias vão acontecer no meu governo. São três passagens de nível para melhorar o fluxo nos eixos de maior engarrafamento como a avenida do Contorno, na frente da entrada da Ufam, a avenida Cosme Ferreira e a saída do Distrito Industrial. A Bola do Produtor vai ganhar outro ritmo com a construção de um dos maiores complexos viários de Manaus que vai garantir um trânsito mais rápido e organizado, beneficiando quem mora e quem trabalha nas zonas Leste e Norte. Precisamos organizar o transporte coletivo de Manaus. E não é possível trabalhar de forma imediatista. Planejamento será a base do nosso sistema e terá como alicerce o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade que vou criar para regulamentar as relações e a convivência de diversos modais, com responsabilidades bem claras de todas as partes envolvidas nesse processo. Outro ponto fundamental para o transporte público andar mais rápido e com mais segurança é a conclusão do sistema de corredores exclusivos, com renovação da frota e tarifa justa. Eu já fiz isso antes e vou fazer de novo. Temos uma alternativa estratégica para ampliar a capacidade de atendimento ao cidadão com o transporte coletivo hidroviário que vai ligar a Marina do David até o Puraquequara. O caminho entre os dois pontos terá plataformas de embarque e desembarque em locais estratégicos para que o cidadão possa usar outros modais para completar o seu trajeto. Essa mesma estrutura será usada para fomentar o turismo também, com passeios em barcos regionais e city tours usando mais de um modal.

Como o senhor pretende trabalhar para a retomada da economia?

AN – Eu e a Conceição vamos criar o Programa “Economia Pós-Pandemia” com uma série de ações voltadas ao aquecimento do comércio, da indústria e da área de serviços, com prioridade para a geração de empregos e manutenção dos postos de trabalho nas empresas. O drama econômico provocado pelo coronavírus, causador da Covid-19, exige um prefeito trabalhador, que tenha disposição física e que arregace as mangas para enfrentar as demandas da pós-pandemia e também enquanto ela não acabar. Empresas fecharam as portas, empregos foram perdidos e as possibilidades de geração de renda são diretamente afetadas pelo reordenamento do mercado econômico e do comportamento de pessoas de todas as classes sociais, idades e nível de escolaridade. E eu vou priorizar a geração de emprego e renda. Manaus precisa de um prefeito comprometido com o trabalho, que se esforce e tenha dedicação às pessoas e à cidade. E, principalmente, um prefeito que apresente soluções para o provável maior desafio de 2021: a geração de emprego e renda para os manauaras. Entre os compromissos estão descontos no valor do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) e do Alvará para empresas que se comprometerem a não demitir seus funcionários, para garantir os empregos em Manaus. Enviarei um projeto de Lei para a Câmara Municipal para redução de percentuais progressivos para pagamento de IPTU e Alvará para pequenas empresas do comércio, indústria e serviços que mantiverem os empregos por um período determinado pelo acordo.

Quais os principais pontos no plano para os jovens, esporte e lazer em Manaus?

AN – Jovens que ainda não têm experiência profissional, e por isso não conseguem o primeiro emprego, encontrarão uma força extra no programa Primeiro Passo que será criado por mim, que prevê uma bolsa mensal paga pela prefeitura. Serão 5 mil jovens beneficiados no primeiro ano de governo de Alfredo e Conceição, gerando mais de R$ 2,5 milhões por mês para a economia da cidade. O jovem ganha experiência com o treinamento e ainda leva uma bolsa auxílio para casa. E a economia é aquecida com mais esse recurso movimentando a indústria, o comércio e os serviços de Manaus. Quanto ao esporte, quando fui prefeito de Manaus criei a primeira secretaria municipal de Esporte de Manaus e as minivilas olímpicas do Coroado, Santo Antônio e Armando Mendes e mais de 180 complexos esportivos em todas as zonas de Manaus, inclusive alguns com grama sintética – pioneiros no País, além da criação de ligas esportivas e pista de skate na Ponta Negra. Investi no esporte por ser um dos melhores meios de manter crianças e jovens ocupando de forma proveitosa o tempo ocioso. Sem contar que esporte é saúde, para adultos e idosos também. Vou recriar a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semjel) com corpo técnico de profissionais de educação física, para orientação da população, criação de espaços para a prática de esportes nos bairros de Manaus, com condições para que a população possa ter atividade física, infraestrutura para esporte/lazer, com ampliação e recuperação dos equipamentos já existentes, criação de calendário esportivo, sistematização de atividades esportivas para enraizar na população a tradição desses eventos. Na área cultural, vou criar o “Teatro Escola”, que além de espetáculos vai oferecer formação para jovens e crianças com cursos de teatro, dança, circo, música, canto e outros, que será um centro cultural na área mais antiga da cidade, fortalecendo a proposta de promover maior circulação em atividades artísticas e culturais na área central da cidade. Vai funcionar no prédio do atual Café Teatro Les Artistes, na avenida Sete de Setembro.

O senhor pensa em algum estímulo para a categoria dos artistas, muito prejudicada na pandemia?

AN – Vamos incentivar os artistas por meio de editais para investimento em projetos de cultura como produção de espetáculos, gravação de DVD, realização de shows, intercâmbios e projetos digitais. O primeiro edital será o “Valores da Terra”, para apoiar artistas e movimentar a cidade com espetáculos musicais promovendo a convivência das famílias em locais públicos, incluindo centros sociais e praças, assim que as autoridades científicas sinalizarem para a segurança desse tipo de evento, devido a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. Todo mundo sabe do meu respeito aos valores da nossa terra. São artistas que levam alegria e emoção a todos os lugares e nesse momento estão em graves dificuldades financeiras. A pandemia mudou a vida de todos nós e os artistas foram os primeiros a sofrer com a falta de trabalho. E, pior, estão na categoria que ficará mais tempo longe do seu ambiente profissional, dos bares, dos shows e de qualquer outro evento. O edital ‘Valores da Terra’ vai devolver o trabalho para que os artistas possam voltar a pagar suas contas e sustentar suas famílias.

Como o senhor pensa em retomar a atividade turística? Inclusive, isso perpassa por quais melhorias na infraestrutura da cidade?

AN – Em 2000, criei um Plano de Turismo com parcerias com as principais operadoras de São Paulo para redução dos valores de hotéis e companhias de viagem para captação de turistas para Manaus. A iniciativa movimentou o setor e aqueceu a economia na cidade com o aumento no número de turistas. Deu muito certo. E assim que a pandemia for controlada, vamos investir no mesmo modelo, ampliado, claro, e com novos parceiros da iniciativa privada. Manaus tem atrativos que só existem aqui, além de um povo muito hospitaleiro, que trata bem o turista. Precisamos organizar novamente um bom plano para trazer de volta os visitantes que se encantam com Manaus e deixam muito dinheiro no comércio e no setor de serviços, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. Vamos criar um programa de promoção da cidade de Manaus como produto turístico em diversas cidades e países, como fizemos no passado com a campanha “Manaus, um lugar diferente”. Levando a cultura local como atrativo para captação de novos fluxos turísticos.

Quais ações na agenda ambiental de Manaus o senhor pretende adotar?

AN – Sempre investi muito na conservação do meio ambiente. Antes mesmo de esse tema virar moda. Sei da importância de mantermos e arborizarmos os espaços verdes de convivência, os parques ambientais e a proteção da vida das nascentes dos nossos igarapés. Tanto que criei o SOS Igarapés para dragar e manter limpos os nossos braços de rios. Cuidar das pessoas é também cuidar do ambiente no qual elas vivem. E essa sempre foi uma preocupação minha quando estive na prefeitura. Tanto que criei o Jardim Botânico da Reserva Adolpho Ducke, para lazer, e que garante a preservação de um acervo biogenético que estava em risco de depredação. É o maior jardim botânico do mundo. Foi a garantia da preservação para futuras gerações desta área de floresta primária em plena área urbano. Também criei a Universidade Livre do Meio Ambiente, fórum permanente de discussão sobre políticas e ações voltadas à defesa do meio ambiente; o Passeio do Mindu, hoje usado para lazer e caminhadas; e o Código Municipal de Meio Ambiente que definiu políticas ambientais do município. Manaus era considerada uma cidade desprovida de verde, apesar de ser a capital da floresta amazônica, para isso realizei trabalhos ambientais com distribuição de mudas e de plantio. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé também é importante ação de preservação ambiental. A arborização teve atenção especial no meu governo. E assim vou fazer de novo, estabelecendo parcerias com a iniciativa privada e instituições públicas para transformar espaços verdes abandonados em áreas protegidas com infraestrutura para convivência das famílias. A educação ambiental será muito fortalecida para chegas nas comunidades, nas empresas da indústria e comércio e nas escolas, para que as pessoas compreendam que manter o meio ambiente protegido é uma questão de saúde e de preservação da própria vida.