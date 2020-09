Metade dos MEIs do país recebeu o auxílio emergencial do governo, aponta Sebrae

Um levantamento feito pelo Sebrae apontou que mais de cinco milhões de microempreendedores individuais receberam o auxílio emergencial do governo. Eles integram o grupo de mais de 37 milhões de beneficiários cadastrados via aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal.

Entre 31 de março e 15 de agosto, 784 mil novos registros de empreendedores foram feitos no Simples Nacional – número 0,8% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Entre esses novos negócios, a maioria foi de Microempreendedores Individuais (MEI), com 684 mil registros. No início de setembro, o governo federal anunciou a prorrogação do auxílio emergencial até o fim de 2020. Vão ser mais quatro parcelas de R$ 300.

