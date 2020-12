Messi iguala marca de Pelé em clube

Para Messi, foi dia de feito histórico. Contra o Valencia, ele chegou a 643 gols pelo Barcelona, neste sábado (19), ao fazer o primeiro da equipe no empate por 2 a 2, em Barcelona. Ele alcançou Pelé como o jogador que mais fez gols por um clube, tendo, no entanto, uma média menor do que a do maior jogador de todos os tempos: Messi tem 0,86 de média, enquanto Pelé chegou a 0,97 por partida no Santos.

O Barcelona mais uma vez não foi bem e o técnico Ronald Koeman foi muito criticado nas redes sociais. A equipe, com o resultado, ocupa a quinta colocação no Espanhol, com oito pontos atrás do líder Atlético de Madrid e um jogo a mais.

Fonte: R7