Messi acerta com PSG contrato de dois anos

Lionel Messi é o mais novo jogador do Paris Saint-Germain. Aos 34 anos, o craque argentino chega com um contrato de dois anos, válido até 2023, e com rendimentos na casa dos 35 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual). O anúncio, feito oficialmente nas redes sociais do clube nesta terça-feira (10), já ultrapassou 130 mil curtidas no Twitter em poucos minutos.

Messi foi flagrado deixando a sua casa, em Barcelona, e logo depois chegou ao Aeroporto El Prat de Llobregat. Ele desembarcou na França há pouco, deve passar por exames médicos e assinar seu contrato no fim do dia — a apresentação vai acontecer só na quarta-feira (11).