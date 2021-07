Mesmo trabalhando no governo, irmão de Michelle Bolsonaro recebeu R$ 3,6 mil em auxílio emergencial

Eduardo Torres, irmão da primeira-dama Michelle Bolsonaro, recebeu R$ 3,6 mil em auxílio emergencial do governo federal durante o ano de 2020. Torres trabalha na Caixa Econômica Federal. A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Guilherme Amado.

Torres atua como fotógrafo e editor audiovisual de eventos acompanhando as agendas do presidente da estatal, Pedro Guimarães. Em 2021, ele participou de lives do presidente Jair Bolsonaro.

O irmão da primeira-dama recebeu o auxílio entre julho e dezembro de 2020. Um dos requisitos para ter direito ao benefício é ter uma renda familiar mensal de até R$ 3,3 mil mensais. A Caixa não divulgou o salário do funcionário à Coluna.

Torres tentou ser deputado na eleição de 2018 pelo Distrito Federal. pelo PRP. Ele se apresentava na campanha como “cunhado de Bolsonaro”. Ele chegou a dividir um trio elétrico com o presidente em Ceilândia.