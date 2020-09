Mesários atuantes em 2018 devem efetivar convocação nas zonas eleitorais

Os mesários que atuaram nas Eleições 2018 e deixaram de ser convocados podem procurar as suas zonas eleitorais para efetivar sua convocação. O comunicado foi divulgado pela assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), nesta segunda-feira (28).

Conforme o órgão, os que já foram ao TRE-AM deverão acessar a página oficial do tribunal para confirmar sua convocação. Os voluntários também deverão ficar atentos aos treinamentos (EAD e presencial).

Todas as Zonas Eleitorais funcionam no Forum Eleitoral, que fica atrás do prédio-sede, ao Lado da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), na Avenida André Araújo, bairro Aleixo. A orientação é para que todos que forem ao local compareçam com máscara e que utilizem do álcool em gel disponível no local.

*Com informações da assessoria