‘Meninos-Árvores’ será lançado neste sábado com bate-papo em live da Editora Valer

A Editora Valer apresenta neste sábado, dia 15 de maio, a partir das 10h, uma live para marcar o lançamento do livro de Danielle Soares, ‘Meninos-Árvores’, com ilustrações de Alessandra Veccia. Além do lançamento haverá um bate-papo com alguns convidados, como escritor Tenório Telles, filósofa Neiza Teixeira e Paulinho Soares.

Segundo a autora, este livro nasceu inspirado pelo cenário, pela narrativa e imagens que se instalam na memória de uma criança, se fortalecem na adolescência e se transformam em palavras.

“Ele é uma revelação de amor e de agradecimento de uma neta para sua avó – dona Joaquina: pelas bocas da noite em que se sentava na cadeira de macarrão vermelha, e narrava histórias que ultrapassaram gerações. Esta obra é fruto dessa memória”, afirmou Danielle.

A escritora explicou que o livro começa com uma avó que sentada em uma cadeira de balanço reunia seus netos e contava algumas histórias lindas do interior.

“Este ato aconteceu enquanto criança e adolescente até enquanto estive em Manaus, entre os 17 e 18 anos de idade, minha avó tinha um hábito muito bonito e responsável por eu me dedicar à escrita infanto-juvenil, o hábito de reunir os interessados em torno da sua cadeira de balanço para contar histórias presenciadas por ela ou que tinha ouvido de sua mãe e avós, ela fazia isso sempre que a luz faltava na cidade”, disse a autora.

A obra foi escrita entre o período de 2019 a 2020, nasceu da ideia de resgatar, homenagear e presentear. Ainda de acordo com Danielle, o resgate é justamente uma forma que encontrou de trazer um momento que fez parte da infância dela para o seu presente. “Essa escrita tem mais valia de deixar presente o que foi o passado de uma forma fantasiosa através de uma ficção literária”.

‘Meninos-árvores’, portanto, é um livro para ser lido em voz alta, para ser utilizado em rodas de conversas entre leitores iniciantes e iniciados, porque é importante e necessário à formação de novas gerações de leitores; porém, sem que se tire dele o lugar propício, também para a imersão em águas silenciosas e profundas do leitor mais introspectivo.

Danielle transfigura-se, por intermédio do fantástico fenômeno revelador da memória latente ou criada no fluir da escrita, em criança pequena, atenta às contações de história da avó, uma sábia e carismática senhora que ensina a arte de viver antenada aos movimentos da natureza.

‘Meninos-Árvores’ é um livro que apresenta a literatura como parte da oralidade, da contação, principalmente quando ensinada para crianças pequenas, no calor do afeto da família, dos parentes e da comunidade

Sobre a autora

Danielle Soares nasceu em Parintins (AM), em 28 de janeiro de 1983. É graduada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Da sua estada na Holanda, escreveu a sua primeira obra: Guri, o garoto que amava a lua.

Atualmente, Danielle Soares mora na cidade do Porto, onde é professora de Yoga, mantendo a sua paixão e dedicação pela escrita, pois é por meio dela que vive em outras realidades.

Serviço:

O que: Live de lançamento do livro Meninos-Árvores de Danielle Soares

Data: 08/05/2021

Horário: 10h

Local: Facebook Editora Valer