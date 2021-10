Menino de 5 anos se torna jogador mais novo a assinar com o Arsenal

Zayn Ali Salman agora faz parte da academia de futebol do Arsenal.

Zayn Ali, de apenas 5 anos, se tornou o jogador mais jovem da história a assinar com o Arsenal. O menino, conhecido como Pequeno Messi, faz parte da categoria de base do clube inglês e já mostra grande habilidade, mesmo treinando com crianças mais velhas.

O menino foi integrado no time da categoria até seis anos e já se destaca sobre seus companheiros de equipe, segundo relatou o treinador da academia do Arsenal, Austin Schofield. “Ele está à frente de todos, é mais rápido e melhor a correr com a bola, a chutar e a passar…”, afirmou o técnico.

Segundo a “BBC”, Zayn assinou com o Arsenal após o garoto chamar a atenção dos olheiros do clube, que presenciaram ele jogando contra crianças com o dobro de sua idade e mesmo assim conseguindo se destacar.