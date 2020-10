Menina passa talco no rosto para ter pele clara

Jodie Ward, mãe de Aeesha Ali, de seis anos, encontrou a filha colocando talco no rosto para ficar com a pele mais clara. O caso aconteceu em Bransholme, no Reino Unido, e a menina justificou o seu ato devido ao fato de estar sendo “abusada racialmente” na escola.

Jodie, de 27 anos, acusa a escola de ter ignorado a situação e planeja agora mudar Aeesha de escola. “Estou furiosa”, afirmou a mãe ao Metro, acrescentando: “Ela pensa que tem de ser branca, não tem. A minha filha é linda”.

“Ela está muito chateada, implora e chora para não ir à escola. Vou tirá-la de lá quando puder, mas não vou deixá-la sem educação, a culpa disto não é dela”, afirmou ainda.

De acordo com a publicação, uma porta-voz do estabelecimento disse que todos os casos levantados pelos pais são “fortemente investigados”. Já uma das professoras teria dito que a criança que perturbava Aeesha tem “problemas em casa”, mas Jodie não pensa que essa informação seja uma “desculpa” para justificar o que aconteceu com a sua filha.

“Todos temos problemas em casa. A escola não está fazendo nada sobre isto”, disse.

[NAOM]