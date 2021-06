Melhorias no transporte da zona rural são discutidas pela prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) promoveu, nesta sexta-feira, 25/6, reunião com representantes de comunidades rurais de Manaus para ouvir demandas sobre trânsito e transporte nas localidades situadas, principalmente, nas rodovias AM-010 (Manaus – Itacoatiara) e BR-174 (Manaus-Porto Velho).

O encontro contou com a participação de representantes de 25 comunidades como Pau-Rosa, Bom Destino, Rio Branquinho, Tarumã-Mirim, Tarumã-Açu, entre outras, além da presença da vereadora da Câmara Municipal de Manaus (CMM) Professora Jacqueline.

Conforme o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, as informações e demandas recebidas irão embasar um programa específico para esse setor.

“Tivemos representantes de praticamente todos os ramais da AM-010 e da BR-174 e verificamos que eles têm problema, não apenas no transporte de passageiros, mas também no escoamento de produtos e cargas. Esta reunião foi um marco. É claro que muitas ações a serem feitas são de outras secretarias, não apenas do IMMU, mas recepcionamos todos e por determinação do prefeito David Almeida ouvimos as comunidades. A partir daí, vamos gerar um relatório e elaborar um programa para o transporte rural”, frisou o diretor-presidente do IMMU.

Líder comunitário do ramal União, na AM-010, Jean Carlos dos Santos Nascimento avaliou positivamente o encontro. “Foi uma oportunidade para passar o que acontece na zona rural de Manaus em relação ao transporte. Acredito que vamos ter uma grande parceria em que todos vão ganhar, tanto a prefeitura quanto a zona rural e suas entidades. A reformulação do transporte na área rural irá beneficiar agricultores e moradores dessas localidades”, informou.

Para a vereadora Professora Jacqueline, a reunião foi muito importante. “Houve uma franca conversa entre as partes: produtor rural e moradores das comunidades, que têm dificuldade de acesso à zona urbana da cidade. Esta conversa abriu uma linha de acordo, para termos uma melhora neste meio de transporte. Foi um avanço e uma grande iniciativa”, disse a parlamentar.