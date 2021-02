Meia-Passagem 2021: faça o seu cadastro ou recadastro e garanta o benefício

Estudantes que utilizam o sistema de transporte público em Manaus devem ficar atentos, pois começa a partir do dia 18 de fevereiro o prazo para cadastro e recadastro da meia-passagem estudantil 2021. O benefício é garantido pelo município para estimular alunos das redes pública e privada, de cursos profissionais e livres a concluírem seus estudos. Com a pandemia do novo coronavírus, o procedimento deve ser feito de forma virtual, por meio do site estudantes.manaus.am.gov.br, no qual o estudante ou seu responsável preenche as informações solicitadas.

O cadastro e recadastro estudantil para uso do transporte público é um procedimento anual e necessário para que se evite fraudes no sistema. Além disso, otimiza o uso do cartão estudantil nas catracas, já que os ônibus da frota coletiva não aceitam mais a meia-passagem em dinheiro.

Veja o passo a passo:

Para os estudantes que já usufruem do benefício, o procedimento é o recadastro, no qual se atualiza todas as informações acadêmicas do ano de 2020 para 2021. Neste processo o aluno informa se mudou de endereço, instituição de ensino, curso e a frequência semanal do mesmo. Após esse procedimento, o aluno aguarda a instituição confirmar os dados informados pelo sistema do Sinetram e, se tudo estiver ok, a própria instituição aprova o cadastro. Importante lembrar que mesmo que o estudante permaneça na mesma escola do ano anterior, os dados devem ser informados.

Para os estudantes que nunca utilizaram o benefício da meia passagem, o procedimento é o cadastro, que também deve ser feito pelo site. A diferença é que, após 72 horas, o aluno ou seu responsável – caso seja menor de idade – deve se dirigir a sede do Sinetram, na avenida Constantino Nery, nº 476, Centro, com a Identidade ou Certidão de Nascimento e CPF, para solicitar a emissão do cartão para uso no transporte coletivo. A ida ao Sinetram é necessária para comprovar a autenticidade das declarações.

No local, estão sendo adotadas todas as medidas preventivas para atendimento ao público, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, oferta de álcool em gel e distanciamento na organização de filas. Atualmente, o horário de atendimento no órgão é de 8h às 16h. Após esse procedimento, deve-se aguardar a aprovação do cadastro pela instituição de ensino do estudante.

Importante lembrar: Tanto o cadastro quanto o recadastro da meia-passagem devem ser feitos até o dia 18 de março. É preciso ficar atento ao prazo para que não ocorra a suspensão na compra de créditos de meia-passagem para estudantes que já usufruem do benefício.

Em caso de dúvidas ou necessidade de outras informações relacionadas aos processos de cadastro e recadastro, o estudante pode ligar para 2123-0700 ou 98444-4412.

Fique atento e lembre-se: Com a meia-passagem, você vai longe!