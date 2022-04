Meia Maratona Sustentável do Amazonas confirmada para 15 de maio

Após dois anos de pausa por conta da pandemia de Covid-19, a 3ª Meia Maratona Sustentável do Amazonas está confirmada para o próximo dia 15 de maio. A direção do Centro de Ensino Técnico (Centec), que promove a corrida, informa que o evento esportivo vai ocorrer na ponte Jornalista Phelippe Daou, mesmo local das edições anteriores.

Com percursos de 6, 10 e 21 quilômetros, a prova pretende reunir em torno de 2 mil atletas, com largada às 5h30. Podem participar pessoas de ambos os sexos, profissionais e amadoras, inclusive acima de 60 anos, além de cadeirantes e portadores de deficiência visual.

“Esse retorno representa uma festa de volta à vida. É a retomada das ações esportivas, das confraternizações e dos abraços. Temos também a intenção de trazer, neste dia, uma reflexão sobre os cuidados com o nosso planeta. Então, será um momento de celebração e, ao mesmo tempo, de pensar sobre os cuidados com o meio ambiente”, afirma a diretora técnica pedagógica do Centec, Eliana Cássia de Souza.

Até o momento em que precisou ser adiada pela terceira vez, em 2021, a Meia Maratona Sustentável do Amazonas já contava com 1.450 inscrições, que foram automaticamente transferidas para a nova data, em maio deste ano, sem qualquer custo adicional. Já para quem não se inscreveu à época, mas ainda deseja participar da prova, o Centec informa que é só acessar o site https://www.ticketsports.com.br/e/meia-maratona-sustentavel-do-amazonas-21km-10km-e-6km-29337 . Os preços variam de R$90 a R$160, dependendo da disponibilidade de lotes e da modalidade escolhida.

Confiança

Com mais de 70% da população do Estado imunizada com ao menos uma dose da vacina contra Covid-19, o Centec está confiante que essa terceira edição da Meia Maratona Sustentável do Amazonas será ainda mais bem sucedida que as anteriores. E melhor, o gostinho de vitória não será apenas para aqueles a ocuparem os primeiros lugares no pódio, mas para todos que completaram a longa corrida pela vida nesses últimos dois anos e que comemoram agora a chegada à reta final, com a confiança de que muitas vitórias ainda virão.

A Meia Maratona Sustentável do Amazonas pretende fortalecer o compromisso da instituição organizadora com o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Manaus, onde o Centec já atua há 12 anos, e incentivar em seus alunos e na sociedade em geral as boas práticas de saúde e qualidade de vida.

Em 2022, a prova conta com o patrocínio oficial da Dinâmica e apoio da Mitsubishi, Hendrik Passos – HP, Casa 105 – Adega, Empório Di Grano, Blue Ray, Alta Estação Turismo, Minas Gráfica, Yara, Café Santa Clara, GB Amazon, Integra – Clínica de Psicologia e Saúde, Lobo Assessoria Esportiva e Semmas (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade).

“Teremos espaços especiais para o público, montados por nossos apoiadores, e faremos a distribuição de mudas de diversos tipos de árvores, doadas pela Semmas”, informa a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba. Ela acrescenta que no dia da prova também será sorteada, entre os atletas participantes, uma bike da Mitsubishi.

Outra importante ação da Meia Maratona Sustentável do Amazonas é uma super palestra que ocorre dia 14 de maio, na sede do Centec, exclusiva para os primeiros 500 inscritos da corrida. O responsável pela Lobo Assessoria Esportiva, Rodrigo Lobo, vai abordar sobre planejamento de treinos e técnicas de corrida. O evento começa a partir das 9h.

Com informações da assessoria