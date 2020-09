Megaoperação contra corrupção prende 57 e faz 260 buscas em SP

A operação é fruto de uma parceria entre a PC de São Paulo e o Ministério Público paulista com o apoio da Polícia Federal do Pará, onde também estão sendo cumpridos mandados. Helder Barbalho (MDB), governador do estado, é investigado pela Operação S.O.S e tem seu gabinete como alvo de buscas.

Segundo a investigação, o esquema de corrupção envolve a contratação de uma Organização Social (OS) responsável pela administração de hospitais e clínicas em várias localidades do país. Desta forma, os agentes também fazem busca no Hospital Geral de Carapicuíba e no Hospital Municipal Antônio Giglio.

A ação criminosa apura o pagamento de propina a agentes públicos para fechar contratos de saúde com a OS com valores acima do praticado no mercado.

Caso comprove-se a participação dos investigados no esquema, eles responderão por corrupção passiva e ativa, fraude em licitações, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa.

Fonte: Diário do Poder