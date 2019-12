Mega-Sena sorteia, neste sábado, prêmio de R$ 2,5 milhões

O sorteio da Mega-Sena, deste sábado (21), pode pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre, às 19h (horário de Manaus), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, e é aberto ao público.

Devido à chamada Mega-Semana de Natal, que altera o calendário da semana, o primeiro sorteio foi realizado na terça-feira (17), o segundo na quinta-feira (19) e o terceiro neste sábado (21).

Mega da Virada

A partir deste domingo (22), as apostas realizadas serão exclusivamente para a Mega da Virada. Neste sábado, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 4,50.

FONTE: ABR