Mega-Sena de R$ 165 mi será o 5º maior prêmio regular da história

A CEF (Caixa Econômica Federal) realiza na próxima quarta-feira (16) sorteio da Mega-Sena com prêmio acumulado de R$ 165 milhões. O prêmio, que acumulou ontem (12) pela 11ª vez, será o 5º maior da história regular da loteria —quando não se consideram as quantias da Mega da Virada.

Os números sorteados foram 03-16-57-23-45-41. O sorteio deste sábado foi o com maior prêmio nos últimos dois anos entre os concursos regulares (ou seja, todos à exceção das Megas da Virada).

A última vez que um valor tão alto saiu para um apostador foi em 27 de fevereiro de 2020. Na época, duas apostas dividiram os R$ 211,6 milhões em jogo. Este é até hoje o segundo maior sorteio regular da história da Mega-Sena.

Quais foram os maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena até hoje?

• 2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi

• 2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi

• 1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi

• 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi

• 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi

Quanto custa fazer uma aposta na Mega Sena?

Isso varia de acordo com a quantidade de números apostados. O jogo mínimo sai pelo valor de R$ 4,50, dando direito à escolha de seis dezenas entre 1 e 60.

Caso queira apostar em mais um número, o valor sobe e vai para R$ 31,50. No cenário mais alto, no limite de 15 números no volante, a aposta sai por R$ 22.522,50

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

As chances variam de acordo com a quantidade de números apostados.

Com a menor aposta (R$ 4,50), que tem seis números, a chance de cravar todas as dezenas e levar o prêmio máximo é de uma em 50.063.860.

Com sete dezenas apostadas (R$ 31,50), a probabilidade cresce e passa a ser de uma em 7.151.980. A aposta máxima, de R$ 22,5 mil e 15 dezenas, tem uma chance em 10.003 de deixar seu jogador milionário.

Quais são as dezenas mais sorteadas?

Segundo o site Sorte Online, especializado em loterias, a bolinha que mais saiu desde a criação da Mega-Sena, em 1996, foi o 53 —tendo aparecido 281 vezes. Para fechar a cartela, as outras cinco dezenas que também são muito sorteadas são: 10, 05, 42, 37, 33 —cada uma delas já foi sorteada pelo menos 265 vezes.

Apesar de parecer uma aposta mais segura escolher as dezenas mais sorteadas, por seguirmos padrões e repetições, a chance de as dezenas mais sorteadas saírem novamente é igual à de qualquer um dos outros números da cartela.

Com informações do UOL