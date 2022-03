Mega-Sena acumulada sorteia R$ 130 milhões neste sábado

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país e no portal Loterias Caixa.

O sorteio da Mega-Sena deste sábado (12) pode pagar R$ 130 milhões pelo concurso 2.462. O prêmio já é o sexto maior da modalidade em concursos regulares, sem considerar a Mega da Virada.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, ele receberá R$ 650 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir no setor de transporte urbano, o valor é suficiente para comprar 68 ônibus elétricos de R$ 1,9 milhão cada.

Acumulada pela nona vez, a Mega-Sena sorteou as seguintes dezenas concurso 2.461, na última quarta-feira: 08 – 11 – 16 – 21 – 32 – 37.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país e no portal Loterias Caixa. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Na sexta-feira (11), a Mega-Sena completou 26 anos do seu concurso nº 1.