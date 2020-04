Mega-Sena acumula e vai a R$ 24 milhões no próximo sorteio

O prêmio de R$ 20 milhões do concurso 2253 da Mega-Sena acumulou. Em sorteio realizado em São Paulo na noite de hoje (18), ninguém acertou as seis dezenas (31-32-33-39-52-55) sorteadas pela Caixa. Por conta disso, o próximo sorteio terá uma premiação estimada em R$ 24 milhões.

No sorteio de hoje, uma quantia de R$ 73.343,98 irá para cada um dos 26 bilhetes sortudos que acertaram cinco números e completaram a quina. A quadra teve 2.224 apostas, que levarão R$ 1.224,91 cada.

Coronavírus

A Caixa suspendeu os sorteios da Loteria Federal por três meses e os da Loteca por tempo indeterminado (por causa da paralisação dos jogos de futebol), além de adiar a realização da Dupla-Sena de Páscoa em abril, mas por enquanto mantém normalmente no calendário os concursos das outras loterias, como Mega-Sena, Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Timemania, e a Lotofácil.

O banco tem reforçado a possibilidade de as apostas serem feitas pela internet no seu portal oficial, que, no entanto, tem apresentado instabilidade nos últimos dias. Os sorteios estão sendo realizados sem a presença de plateia no Espaço Loterias Caixa. E os auditores populares que acompanham os procedimentos estão respeitando uma distância de um metro entre eles.

