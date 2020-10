Mega-Sena acumula e prêmio vai aos R$ 38 milhões

O prêmio de R$ 32.824.904,53 do concurso 2311 da Mega-Sena acumulou. Em sorteio realizado em São Paulo, ninguém acertou as seis dezenas (03-05-09-35-43-60) sorteadas pela Caixa. Por conta disso, o próximo sorteio terá uma premiação máxima de R$ 38 milhões.

Já a quina contou com 58 apostas vencedoras, que receberão R$ 42.990,76. Também houve 5.162 bilhetes que acertaram a quadra. Eles embolsarão R$ 690,06. A arrecadação total para essa edição da Mega-Sena foi de R$ 43.247.637,00.

A Mega-Sena volta a ser sorteada no sábado (24), às 20h (de Brasília), com transmissão pela internet, via canal da Caixa pelo YouTube. A aposta mínima custa R$ 4,50, e são escolhidas seis dezenas de 1 a 60.