Médicos alertam para uma alimentação balanceada e assim evitar doenças

Neste sábado (21), os Amigos da Saúde em Ação Solidaria (ASAS) prestaram atendimento gratuito na Primeira Igreja Batista na Rua Itaquara, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Foram disponibilizados serviços de cliínico geral, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, corte de cabelo, entre outros. Os médicos alertaram para o cuidado na alimentação dos amazonenses para prevenir doenças como a diabetes e pressão alta.

O fundador do ASAS, Dr. Israelson, agradeceu a todos os profissionais que participam e anunciou a próxima ação no dia 11/01 em Paruá, no município do Careiro.

A clínica geral, Dra. Elianete Ramos de Lemos, alertou para o cuidado na alimentação. “A população amazonense está alimentando inadequadamente de muita fritura, bebidas gasosas e salgados. Recomendamos consumir mais verduras e frutas ou alimentos naturais a fim de prevenir doenças como a diabetes e pressão alta cada vez mais frequentes”, disse a profissional.

Moradores preocupados com a falta de trabalho

O Pastor da Igreja Batista, Ludemilson Batista da Silva, expressou sua preocupação pela falta de trabalho para a população. “As dificuldades financeiras são o motivo para que as famílias estejam divididas e com dificuldades. Os moradores de Novo Aleixo também reclaman da falta de segurança e atenção em saúde”, afirmou.