Médico Marcus Barros será homenageado amanhã na ALEAM

O infectologista e pesquisador Marcus Barros será condecorado com a Medalha Ruy Araújo, nesta terça-feira, 16, na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), autor da propositura, afirma que “Marcus é o orgulho da nossa geração.

Médico renomado, pesquisador laureado, professor renomado também. Ele é um expert referência em moléstias tropicais. Então, esta homenagem coroa o reconhecimento do Amazonas a um filho ilustre que nasceu lá em Eirunepé e de lá veio para Manaus, aqui estudou e aqui fez tudo de bom. Homem dedicado a servir o próximo e orgulho de todos nós”, disse o parlamentar.

Marcus Barros é médico e pesquisador do Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, desde 1975. Professor Adjunto do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), onde também foi reitor.

Fundador e primeiro Diretor do Hospital Universitário Getúlio Vargas – da Universidade do Amazonas. Fundador e primeiro Gerente do Escritório Técnico Regional da Fundação Oswaldo Cruz na Amazônia (Fiocruz), com sede em Manaus, objetivando a criação do Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane.