Médico George Lins será vice de Ricardo Nicolau

Diretor de Urologia da Fundação Cecon, o médico George Lins, presidente do Diretório Municipal do Progressistas (PP), será o vice da chapa encabeçada pelo deputado Ricardo Nicolau (PSD) na corrida eleitoral majoritária em Manaus

A aliança foi consolidada em evento realizado na tarde desta quarta feira (9), no Hotel Da Vinci, em Adrianópolis. O concorrido evento foi presidido pelo deputado federal Átila Lins, comandante estadual do PP, e teve as presenças do deputado estadual Belarmino Lins, secretário geral da legenda, e do representante progressista na Câmara Municipal de Manaus, vereador Marisson Roger, além dos pré candidatos do PP a CMM.

Também prestigiaram o evento os vereadores Marcelo Serafim (PSB) e Hiram Nicolau (PSD), dentre outros convidados.

Segundo Átila Lins, a convenção do Progressistas acontecerá no dia 15, no Ducilas, Ponta Negra.