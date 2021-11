Médica da FCecon vence prêmio nacional do Instituto Avon

A médica mastologista e chefe do serviço de Mastologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Hilka Espírito Santo, venceu, na noite desta terça-feira (23/11), o Prêmio Inspiradoras 2021, do Instituto Avon e plataforma Universa. A especialista foi a grande campeã da categoria “Inovação em Câncer de Mama”.

Hilka foi selecionada pelo Instituto Avon por ter mobilizado, junto à direção da FCecon, em janeiro e fevereiro deste ano, a transferência de 22 pacientes para passarem por cirurgias para tratar câncer de mama na unidade do Instituto Nacional de Câncer (Inca III), no Rio de Janeiro (RJ). Naquele período, devido ao pico da Covid-19 no estado, as cirurgias oncológicas necessitaram ser temporariamente suspensas.

Por meio de uma parceria entre Governo do Estado, Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), FCecon, Ministério da Saúde (MS), Instituto Nacional de Câncer e Força Aérea Brasileira (FAB), foram enviados três grupos de pacientes para o Inca III, nos dias 29 de janeiro, 9 e 23 de fevereiro de 2021. Todas as pacientes realizaram cirurgias sem intercorrências e voltaram para a FCecon para dar continuidade ao seu tratamento.

Gratidão

Após o anúncio do prêmio, Hilka agradeceu pela oportunidade de participar do concurso e ressaltou que a causa câncer de mama ganha visibilidade com a premiação nacional.

“Muito obrigada! Minha palavra é gratidão. Acima de tudo, gratidão às 22 mulheres que tiveram coragem de deixar suas famílias no meio de um colapso e encarar o tratamento longe das suas famílias, da sua cidade, porque elas buscavam a vida”, disse Hilka, durante a premiação.

No discurso, a mastologista ressaltou as ações de humanização que a gestão da FCecon tem adotado. “Agradecer a instituição à qual pertenço, a Fundação Cecon, que tem uma ideia de que a humanização, o cuidado, deve sempre vir em primeiro lugar. Temos que tratar os nossos pacientes como gostaríamos de ser tratados”, destacou a médica.

Premiação

O Prêmio Inspiradoras é uma iniciativa do Instituto Avon e da plataforma feminina do UOL, Universa, que tem como missão descobrir, reconhecer e dar maior visibilidade a mulheres que se destacam na luta para transformar a vida das brasileiras.

Além da mastologista Hilka Espírito Santo, concorreram na categoria “Inovação em Câncer de Mama” a chefe do Laboratório de Genômica e Biologia Molecular do Centro Internacional de Pesquisa (Cipe) e responsável pelo Laboratório de Diagnóstico Genômico do A.C. Camargo, Dirce Maria Carraro; e a chefe do Laboratório de Fontes Radioativas para Radioterapia do Centro de Tecnologia das Radiações (Ceter/Ipen), Maria Elisa Rostelato.

Além da categoria ligada ao câncer de mama, foram premiadas mulheres nas causas violência contra a mulher e equidade de gênero. Ao todo, foram sete categorias (duas para cada tema e uma dedicada a representantes Avon que realizam trabalhos de impacto social) e 21 iniciativas concorrentes.