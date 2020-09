MDB e PP firmam aliança para vencer eleições em Japurá com “Guedinho” e “Quebra Chave”

“Unidos somos fortes, e então vamos avançar, vamos vencer”. Assim o secretário-geral do Progressistas no Amazonas, deputado Belarmino Lins, selou a aliança entre o Progressistas (PP), presidido no Estado pelo deputado federal Átila Lins, e o MDB, sob o comando do senador Eduardo Braga.

Unidos, os dois partidos disputarão as eleições majoritárias no município do Japurá com o ex-prefeito Raimundo Guedes dos Santos, o “Guedinho” (MDB), e o empresário Raimundo Fonseca, o “Quebra Chave” (PP).

Ex-candidato a deputado estadual em 2018 e agora pré-candidato à Prefeitura local, “Guedinho” administrou o município no período 2013/2016. Favorito nas pesquisas de intenção, ele terá a companhia do empresário Raimundo Fonseca, ex-vereador no município.

“Apostamos nesses companheiros pelo trabalho e pela competência que já demonstraram participando da vida pública, o Guedinho, ex-prefeito, com muita experiência acumulada, e o nosso querido Raimundo Fonseca “Quebra Chave”, também experiente e com muita disposição para o trabalho de que Japurá necessita”, comentou Belarmino Lins, que fechou a aliança com “Guedinho” na tarde de ontem em sua residência, no Parque das Laranjeiras, em Manaus.