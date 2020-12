MDB decide lançar candidato único à presidência do Senado

Em reunião nesta quarta-feira (16), a bancada do MDB do Senado Federal anunciou que irá apresentar um candidato único do partido para a sucessão da Presidência do Senado, comprometendo-se a dialogar com todas as outras bancadas. Com o maior número de parlamentares no Senado Federal ─ 13 senadores –, o partido liderado pelo senador Eduardo Braga (AM) tem, por tradição, o direito de assumir o comando da Casa a partir do próximo mês de fevereiro, quando acontecem as eleições para a Mesa Diretora.

Na nota divulgada ao final da reunião, a bancada ressalta que está pronta e unida para assumir a responsabilidade e os compromissos que lhe cabem na eleição da Mesa. “O momento exige bom senso e maturidade política. O respeito ao diálogo e à dimensão das bancadas é particularmente importante para garantir a condução equilibrada de uma pauta de reconstrução do país, após esse período tão difícil que o Brasil enfrenta”, pontua o documento.

Agenda ─ A bancada reafirmou, também, o compromisso com uma agenda de reformas estruturais, com a responsabilidade fiscal, a redução das desigualdades sociais e um amplo programa nacional de vacinação contra a covid-19.

“O partido seguirá unido na busca de soluções para enfrentar a atual crise, fomentar a geração de empregos e assegurar a retomada do desenvolvimento”, acrescenta a nota, que lembrou, ainda, a união da bancada, ao longo de 2020, na luta para atenuar o impacto da pandemia, no esforço para salvar vidas e enfrentar os desafios econômicos provocados pela crise.

O líder Eduardo Braga explicou que ainda haverá novas rodadas de reunião para a definição do nome do candidato do MDB e que o diálogo irá também avançar com as demais bancadas partidárias, para a negociação de uma chapa que leve em consideração o princípio da proporcionalidade da representação no Senado Federal. “O mais importante, no dia de hoje, é a certeza de que temos uma bancada 100% unida em torno da candidatura única do partido”, concluiu.

*Com informações da assessoria