MDB-AM reúne pré-candidatos a Câmara Federal e à Assembleia Legislativa

Partido vai lançar nove pré-candidaturas para deputado federal e 25 para deputado estadual nas eleições de outubro deste ano

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Amazonas realizou hoje (13), a primeira reunião com pré-candidatos à Câmara Federal e a Assembleia Legislativa nas eleições de outubro deste ano. O evento aconteceu na sede do partido, no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o secretário geral do diretório estadual, Miguel Biango, a reunião serviu como primeiro contato de interação e troca de conhecimento entre os pré-candidatos. “Foi um bom encontro, e estamos programando outros até a data limite da convenção”, disse.

Ao todo o MDB vai lançar nove pré-candidatos para os cargos de deputado federal e 25 para deputado estadual. O partido reuniu nomes de pessoas com experiência na política, como ex-prefeitos e ex-deputados com bases eleitorais em Manaus e nos principais municípios do interior.

A legenda também apresenta novidades com pré-candidatos estreantes na política, como lideranças comunitárias, religiosas, empresariais, militares e representantes de entidades assistenciais, com atendimento a crianças, adolescentes, idosos em situação de vulnerabilidade social e atenção animal.

Coordenador do Movimento Amigos da BR-319, André Marsílio, é um dos estreantes cotado para a Assembleia. “Vejo que temos um time forte e temos pela frente uma grande missão de ajudar a mudar os rumos do nosso Amazonas a partir do próximo ano”, disse.

Pré-candidata à deputada federal, a ativista da inclusão da pessoa com deficiência (PCD), Viviane Lima é outro nome forte do MDB. “O Brasil e o Amazonas precisa de políticas públicas mais contundentes para o PCD. E precisamos nos unir para garantir um país melhor”, destacou.

Com informações da assessoria