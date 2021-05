MC Kevin sofreu acidente ao cair de varanda, conclui perícia

O laudo da perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) feita no hotel da orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, concluiu que a queda do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, da varanda da suíte 502, “teve como causa aparente um acidente”, que causou a morte do funkeiro, na noite do último domingo, dia 16. O documento, assinado pelo perito Luiz Alberto Moreira Coelho aponta que não havia no quarto indícios de “briga” ou “ações violentas”. As informações são de O Globo.

No apartamento, além de Kevin, estavam o amigo dele Victor Elias Fontenelle e a modelo Bianca Domingues. O resultado da prova técnica poderá corroborar a versão apresentada pelas duas testemunhas, que alegam que o funkeiro, acompanhado da moça, estaria na sacada quando tentou passar para o andar de baixo e acabou se desequilibrando acidentalmente.