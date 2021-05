MC Kevin foi vítima de ‘brincadeira de mal gosto’, revela modelo

Anny Alves, passista e musa do Tucuruvi, foi ao Instagram contar como o funkeiro Mc Kevin teria caído da varando do 5º andar de um hotel no Rio. “Depois do show, os meninos chamaram um monte de mulher no quarto, o Kevin tava do lado e os moleques chamaram ele e trancaram lá. Foi uma brincadeira de mal gosto. Bateram na porta e ele achou que fosse a mulher dele. Se desesperou e foi tentar pular de uma varanda para outra, o vidro quebrou e os dois despencaram. Kevin não resistiu e acabou falecendo”, contou.

Anny deletou o post em seguida.

“Tudo o que eu postei falando não é mentira, é real. Só tirei os stories porque não estou aqui na intenção de fazer fofoca, na intenção de ganhar visualização , seguidor… achei melhor excluir por causa disso. Na real estamos chateados com tudo isso, a última coisa que queremos é fofoquinha. Um monte de site dizendo que eu estava no Rio e no quarto também. Não acreditem nessas coisas”, concluiu.

Morte de Kevin

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, 23, conhecido como MC Kevin, morreu após cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no início da noite deste domingo (16).

A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro à reportagem por e-mail. Ele chegou a ser atendido ainda com vida após o acidente, mas em estado grave.

“O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado às 18h15 para atendê-lo. O quartel da Barra da Tijuca o atendeu e encaminhou para o hospital Miguel Couto em situação vermelha, ou seja, grave”, informou o Plantão de Confirmação de Ocorrência à reportagem.

Jonathan Groscove, que faz parte da assessoria de Kevin, confirmou o ocorrido no Instagram. Na ocasião, ele afirmou não ter ainda maiores informações sobre o acidente. (NAOM)