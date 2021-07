Mayra Aguiar conquista seu terceiro bronze olímpico no judô

A judoca brasileira Mayra Aguiar fez história na manhã desta quinta-feira, 29, ao conquistar a medalha de bronze na categoria até 78 kg feminina nos Jogos de Tóquio. No lendário tatame do Budokan, a atleta gaúcha superou a sul-coreana Hyunji Yoon com uma imobilização e ippon na decisão do terceiro lugar e tornou-se a primeira mulher brasileira e conquistar três pódios olímpicos, repetindo o resultado dos Jogos de Londres-2012 e na Rio-2016.

Mayra, de 29 anos, superou assim uma grave lesão no joelho (ruptura do ligamento cruzado anterior esquerdo) sofrida no fim de 2020. Mesmo não chegando à capital japonesa como favorita, recém-operada, ela conseguiu fazer lutas em alto nível e chorou ao falar do feito. “Estou bem emocionada mesmo, foi a conquista mais importante para mim. Tive que aguentar, superar de novo, não aguentava mais fazer cirurgia, é muito desgastante. Mas continuei e fazer nosso melhor vale a pena”, disse a atleta duas vezes campeã mundial ao SporTV. (VEJA)