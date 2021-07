Max Teixeira vai ter velocidade regulamentada

Placas de sinalização vertical de velocidade máxima de trânsito foram instaladas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta quarta-feira (14), na Avenida Max Teixeira, nas proximidades do complexo viário Professora Isabel Victoria, no bairro Manoa, zona norte de Manaus. A nova sinalização tem o objetivo de regulamentar a velocidade dos veículos de grande porte, que vão acessar o viaduto.

Para os ônibus articulados e carretas, a velocidade máxima estabelecida pelo órgão de trânsito é de 30 Km por hora. Para os demais veículos a velocidade máxima permitida é de até 50 Km por hora.

De acordo com o diretor de Engenharia do IMMU, Uoradi Guedes, a medida de regulamentar a velocidade máxima desses veículos na avenida, serve para alertar que o excesso de velocidade pode causar acidentes graves e que respeitar as normas de trânsito salvam vidas.

“A sinalização é fundamental para a orientação dos condutores, pois estabelece regras que são obrigatórias. Com isso, o motorista é mais cobrado e monitorado”, ressaltou Uoradi.

Segundo o diretor, os agentes do IMMU estão constantemente realizando rondas e fiscalizando o entorno do viaduto e as vias adjacentes, para garantir que pedestres e veículos circulem com segurança.

