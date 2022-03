Maternidade Moura Tapajóz realiza mutirão para inserção de DIU

A Maternidade Moura Tapajóz, da Prefeitura de Manaus, realizou no último sábado (5), um mutirão para a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), contraceptivo oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação atendeu a mais de 50 mulheres que optaram por este método para evitar a gravidez. A inserção do DIU é um dos serviços oferecidos pela secretaria no programa de Planejamento Familiar que a maternidade disponibiliza. Em média, são realizados 50 procedimentos desse por semana.

O subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, acompanhou o mutirão, destacando que a Maternidade Moura Tapajóz tem um dos mais completos serviços de planejamento familiar em Manaus. “Nós temos, na rede municipal de saúde, além da Moura Tapajóz, outras oito unidades distribuídas em todas as zonas da cidade, que também oferecem esse procedimento. Nossa demanda por esse serviço também é grande. No ano passado, só entre os meses de julho e dezembro, foram realizados mais de 700 procedimentos, entre inserção e retirada de DIU”, informou.

Na rede particular de saúde, um procedimento de inserção de DIU pode chegar a R$ 2 mil, entre o dispositivo e a mão de obra do profissional médico.

O coordenador do Planejamento Familiar da Maternidade Moura Tapajóz, Pablo Túlio Cavalcante Costa, explicou que o DIU é apenas uma das opções de contracepção oferecidas pelo município. “Nós temos orientação com variados métodos para evitar a gravidez. Entre eles, o uso de preservativos – masculinos e femininos, o uso de anticoncepcional oral e injetável, a laqueadura tubária e o DIU, para as mulheres e a cirurgia de vasectomia, para os homens”, relatou.

A dona de casa Andreza Queiroz Castro foi uma das pacientes atendidas neste sábado. “Quando soube que haveria o mutirão, procurei logo a maternidade. Como já tenho dois filhos, optei por usar o DIU e ficar despreocupada porque não vou correr o risco de uma nova gravidez. Fui muito bem atendida”, contou.

Método

O Dispositivo Intrauterino é utilizado como método contraceptivo de longo prazo, podendo ser utilizado por até 10 anos. Atua basicamente no útero sendo especialmente indicado nos casos onde não se deve administrar hormônios. O DIU é indicado, inclusive, para lactantes e mulheres que não possam fazer uso de estrogênio, como as que apresentam histórico de câncer de mama, por exemplo.

