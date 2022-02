Martha Falcão realiza mais um supervestibular online neste fim de semana

Na média mundial, quem tem uma graduação ganha 40% a mais de salário, segundo dados do relatório Education at a Glance da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Com mais pessoas em busca de qualificação, a Wyden tem dado acesso a vestibulares digitais e implementado condições para interessados nos cursos da instituição.

Baseado nas realidades distintas dos estudantes brasileiros, com a esperança de impactar ainda mais vidas, como a de milhares de alunos da Wyden, Carla Sena, diretora da Faculdade Martha Falcão, reforça a missão da instituição. “Nosso objetivo é mostrar aos interessados em mudar suas realidades de vidas e crescer profissionalmente que com um ensino qualificado, um corpo docente gabaritado e modalidades que se encaixam nos mais variados perfis de alunos, aqui o tão desejado crescimento e capacitação profissional é possível”, ressalta.

Carla Sena pontua ainda que a graduação é uma ótima porta de entrada para ampliar os conhecimentos e que na Wyden os candidatos terão a oportunidade de ter experiências práticas em laboratórios e monitorias, orientação educacional, salas de aulas equipadas com tecnologias de ponta e plataformas digitais para aulas interativas. Outro ponto importante são as modalidades proporcionadas: presencial, semipresencial e EAD.

Ingresso

Nos próximos dias 18 e 19 de fevereiro, a Faculdade Martha Falcão Wyden realiza o SuperVestibular. No formato online, o candidato tem a liberdade de escolher o horário para realizar a prova. As inscrições podem ser feitas no link https://inscricoes.fmfeducacional.com.br/vestibular , e, conforme a pontuação alcançada, os candidatos ganham condições especiais nos cursos.