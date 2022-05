Martha Falcão oferece consultoria gratuita para micro e pequenas empresas

Orientação financeira para micro e pequenos empreendedores tem inscrições abertas até a próxima segunda-feira (9)

A Faculdade Martha Falcão Wyden ofertará consultoria financeira gratuita entre os meses de maio e junho aos micros e pequenos empreendedores manauenses. As empresas interessadas em receber a consultoria devem entrar em contato somente pelo WhatsApp (92) 98123-2475, até a próxima segunda-feira (9).

A coordenadora do curso de Administração, Karla Albuquerque, ressalta que muitos empreendedores desconhecem seus custos e desta forma têm dificuldades na definição do preço de venda, por exemplo. “Frequentemente, devido à concorrência acirrada, adotam estratégias de preços e as consequências são ruins e podem inviabilizar o negócio”, disse a professora.

De acordo com a coordenadora, a consultoria feita pelos alunos dos cursos de Administração e Gestão Financeira vai ajudar aquelas pequenas empresas que ainda não tem condição de investir em um sistema de gestão.

Com as planilhas, eles poderão ter o controle de algumas áreas do seu negócio. “O empreendedor precisa conhecer como controlar o seu estoque, vale-transporte, os vales para funcionários, os números de vendas por vendedores. Então, são dados que ajudam na gestão do negócio e nas decisões que o pequeno empresário tem que tomar no dia a dia da gestão de seu negócio. Com esses dados é mais fácil entender a direção que a empresa está tomando para poder administrá-la melhor”, informou a docente.

Para o professor Marcelo Fernandes, das disciplinas de Matemática Empresarial e Matemática Financeira, alguns pontos da consultoria são indispensáveis para os negócios. “Melhor ter um controle financeiro do seu empreendimento para que possa planejar o futuro. É necessário diagnosticar, através de entrevista, a atual estrutura de custo para elaborar a composição do Mark-up; verificar gasto com pessoal; fazer relatório sobre a atual lucratividade e considerar eventuais distorções da lucratividade”, explicou.

Inscrição das empresas

As empresas interessadas em receber a consultoria financeira gratuita devem entrar em contato pelo WhatsApp (92) 98123-2475 no período até a próxima segunda-feira (9). O processo de seleção das micro e pequenas empresas será feito via entrevista in loco ou virtual. Vale ressaltar que as vagas são limitadas. O projeto tem duração de 2 meses (maio e junho).

Com informações da assessoria